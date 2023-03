Am Samstag, dem 25. März 2023, leistete ein junger Mann in Nürnberg-Reichelsdorf erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Dies gab das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden: Gegen 04.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da der spätere Beschuldigte im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Weltenburger Straße herumschrie.

Zwei Beamte verletzt: 18-Jähriger leistet massiven Widerstand bei Festnahme

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf den 18-Jährigen im Kinderzimmer der elterlichen Wohnung an. Er machte einen nervösen Eindruck, wollte seine Hände nicht zeigen und griff die Polizeibeamten unvermittelt an, als diese auf ihn zugingen. Die Beamten überwältigten den jungen Mann und brachten ihn zu Boden. Hier leistete er massiven Widerstand und biss einen Beamten (23) in den Oberschenkel.

Ein weiterer Beamter (24) wurde im Gesicht sowie durch Tritte leicht verletzt. Nachdem sich die Widerstandshandlungen zuerst in den Flur der Wohnung und anschließend in das Treppenhaus verlagert hatten, konnten dem 18-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten in dessen Hosentasche ein Einhandmesser.

Die Polizisten blieben weiterhin dienstfähig. Bei dem Beschuldigten, welcher ebenfalls leicht verletzt wurde, führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Der 18-Jährige hatte angegeben, einige Stunden zuvor Amphetamin konsumiert zu haben. Im Anschluss wurde er in einer Fachklinik untergebracht.