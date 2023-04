Nürnberg vor 54 Minuten

Gewalt

18-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer - die ziehen die Waffen

Zu einer brenzligen Situation kam es am Mittwoch in Nürnberg. Ein junger Mann bedrohte mehrere Polizisten mit einem Messer. Zuvor war der 18-Jährige aus einer Einrichtung in Ansbach verschwunden.