Nürnberg: Schüler versprühte Reizstoff im Klassenzimmer

Am Freitagvormittag (21.07.2023) kam es an einer Schule im Nürnberger Norden zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Ein Schüler hatte in einem Klassenzimmer einen Reizstoff versprüht und so Atemwegsbeschwerden bei mehreren Personen hervorgerufen.

Der Vorfall ereignete sich während einer Gruppenarbeit im Rahmen des Unterrichts an der Peter-Vischer-Schule am Bielingplatz. Gegen 10:15 Uhr stellten mehrere Schüler fest, dass eine ihrer Mitschülerinnen in ihrem Rucksack ein Tierabwehrspray mitführte. Als die Jugendlichen das Reizstoffspray näher betrachteten, nahm ein 15-jähriger Schüler das Tierabwehrspray an sich und versprühte dessen Inhalt im Klassenzimmer.

In der Folge klagten sowohl die Lehrerin als auch 14 Mitschülerinnen und -schüler sowie der 15-Jährige selbst über Atemwegsreizungen. Die betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant betreut. Gegen den 15-jährigen Schüler leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

