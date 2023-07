Nürnberg: Präventionstage Radfahrer - Bilanz der Polizei

Nach einem Rückgang der Radfahrunfälle im Jahr 2021 ereigneten sich auf Mittelfrankens Straßen im Jahr 2022 wieder mehr Unfälle mit Fahrradfahrern. Gleichzeitig erhöhte sich auch die Anzahl der verletzten und getöteten Radfahrer. Das Polizeipräsidium Mittelfranken strebt im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" weiterhin danach, die Anzahl aller Verkehrsunfälle zu senken und die Zahl der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmer zu reduzieren und setzt dabei auf Schwerpunktaktionen sowie Aktionstage.

In diesem Zusammenhang führte die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gemeinsam mit dem 42. Ausbildungsseminar der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Zeitraum vom 13.07.2023 bis 26.07.2023 im Bereich der Nürnberger Innenstadt Aktionstage zur Sensibilisierung von Radfahrern durch.

Mit Blick auf die häufigsten Unfallursachen sprachen die Beamten unter anderem Radfahrer an, welche trotz Radweg auf der Straße oder auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs waren. Insgesamt führten die Polizisten eine Vielzahl an aufklärenden Gesprächen und sensibilisierten neben Radfahrern auch Verkehrsteilnehmer auf E-Scootern, sich im Hinblick auf die richtige Straßenbenutzung sowie auf gegenseitige Rücksichtnahme an die geltenden Vorschriften zu halten.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht nach den Aktionstagen eine positive Bilanz. Die überwiegende Zahl der geführten Präventionsgespräche erzielte aktive Zustimmung bei den angesprochenen Verkehrsteilnehmern. Die eingesetzten Beamten erteilten im Rahmen der Aktionstage weder Verwarnungen noch leiteten sie Bußgeldverfahren ein.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell