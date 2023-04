Nürnberg: Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte

Nachdem er in der Nacht zum Samstag (22.04.2023) in einer Gaststätte in der Nürnberger Innenstadt andere Gäste belästigt hatte und auf einen Angestellten losging, nahm die Polizei einen 44-Jährigen in Gewahrsam. Er leistete Widerstand und verletzte mehrere Polizeibeamte.

Mitarbeiter eines Restaurants in der Pfannenschmiedsgasse riefen gegen 00:30 Uhr die Polizei, da ein Mann andere Gäste lautstark belästigen solle. Anstatt einer alarmierten Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte seinen Ausweis auszuhändigen, zeigte sich der 44-Jährige einem Mitarbeiter der Gaststätte gegenüber aggressiv. Als die Beamten einen körperlichen Übergriff verhinderten, leistete der Mann Widerstand und biss einen Beamten in den Arm. Erst durch die Unterstützung weiterer hinzugezogener Polizeistreifen konnte der Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle leistete der Mann weiterhin Widerstand und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Gegen eine durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Blutentnahme wehrte sich der 44-jährige Mann derart, dass die Polizisten diese mit unmittelbarem Zwang durchführen mussten.

Insgesamt zogen sich bei den Widerstandshandlungen vier Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Der 44-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell