Nürnberg: Mann am Kohlenhof überfallen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag (29.07.2023) auf Sonntag (30.07.2023) überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen 40-Jährigen am Kohlenhof. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Mann befand sich gegen 02:00 Uhr am Schotterparkplatz parallel zur Kohlenhofstraße, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Nach wenigen Worten griffen die Unbekannten den 40-Jährigen an und schlugen ihn zu Boden. Im Anschluss entwendeten sie seine Wertsachen und rannten in Richtung Innenstadt davon. Der 40-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass sie etwa 1,80m groß und dunkel gekleidet waren. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

