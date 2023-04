Nürnberg: Handtasche aus Kinderwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag (20.04.2023) entwendete ein Unbekannter einer Frau im Nürnberger Stadtteil Rennweg die Handtasche. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Die 35-jährige Geschädigte lief gegen 15:00 Uhr mit ihrem Kinderwagen den Gehweg der Schoppershofstraße entlang. Ihre Handtasche hatte sie in dem Kinderwagen abgelegt. Ein Unbekannter näherte sich der Frau mit einem Fahrrad, nahm die schwarze Handtasche an sich und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 175 cm groß, etwa 40 Jahre alt, schlank, ungepflegtes Erscheinungsbild. Zur Bekleidung ist bekannt: dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, dunkle Mütze, schwarze FFP2 Maske. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

