Nürnberg: E-Scooter in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Unbekannte setzten in der Nacht von Sonntag (23.04.2023) auf Montag (24.04.2023) im Nürnberger Westen einen E-Scooter in Brand. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes mitgeteilt, dass es, ausgehend von einem Müllbehälter in der Grünanlage unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, zu starker Rauchentwicklung komme. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West eintrafen, stellten diese fest, dass Unbekannte offenbar einen E-Scooter in einem speziellen Behälter zur Entsorgung für Kohle in Brand gesetzt hatten. Aufgrund der anhaltenden Rauchentwicklung trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Maßnahmen zur Brandbekämpfung.

Der E-Scooter wurde durch den Brand zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

