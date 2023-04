Nürnberg: 36-Jähriger bei Streit mit Messer angegriffen - Festnahme

Am Mittwochabend (26.04.2023) griff ein 48-jähriger Mann im Rahmen einer Auseinandersetzung einen 36-Jährigen in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer an und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 18:45 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Wohnung in der Pillenreuther Straße. Im weiteren Verlauf habe der 48-jährige Tatverdächtige den 36-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und ihn dabei an der Hand und im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK nahmen den 48-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg. Der 48-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell