Illegales Autorennen nahe Nürnberger Hauptbahnhof - Luxusauto ist kurz danach Schrott

Am Donnerstag, dem 08. Juni 2023, lieferten sich laut Polizeipräsidium Mittelfranken um 22.56 Uhr drei Autofahrer in Nürnberg offensichtlich ein verbotenes Rennen. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei die drei "hochmotorisierten Autos", wie sie am Plärrer, Ecke Dennerststraße/Fürther Straße stark beschleunigten.

Der Fahrer eines schwarzen BMW M6 habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei gegen einen Betonpoller geprallt und schließlich vor einer Sparkasse zum Stehen gekommen, heißt es im Bericht. Dabei seien die Airbags des BMWs ausgelöst worden, der Fahrer blieb demzufolge glücklicherweise unverletzt. An dem Auto sei aber wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Der zweite Fahrer eines weißen BMWs 640i sei vor Ort ermittelt worden und müsse sich ebenfalls strafrechtlich verantworten, heißt es. Der beteiligte dunkle Audi habe sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Unfallort entfernt. Nach ihm werde jetzt gefahndet.

Hinweise werden erbeten an die Verkehrspolizei Nürnberg, Telefonnummer 0911/6583-1530.