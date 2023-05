Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ist es am Freitag (5. Mai 2023) gegen 22.30 Uhr in der Happurger Straße in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) auf Höhe des Schulzentrums gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Hersbruck mit.

Der Radfahrer fuhr nach bisherigen Ermittlungen auf der Happurger Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzte er auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Nach dem Unfall setzte der 85-Jährige seinen Weg nach Hause fort.

85-Jähriger nach Unfall in Hersbruck tot zu Hause aufgefunden

Am nächsten Tag wurde er dort leblos aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen starb er in Folge der Unfallverletzungen.

Mögliche Zeug*innen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizei Hersbruck unter der Telefonnummer 09151/86900 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Konstanze Gruber/Adobe Stock