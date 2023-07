Durch einen mit Nadeln versetzten Wurstköder ist ein Hund in Feucht schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (26. Juli 2023) gegen 15.50 Uhr im Bereich Eichenhain auf Höhe des dortigen Spielplatzes in der Nähe des Zauns. Nachdem der Hund den mit vermutlich 1-2 Nadeln versetzten Köder gefressen hatte, musste er in einer Tierklinik behandelt werden.

Hund frisst Wurstköder und muss in Tierklinik behandelt werden

Die Polizei stellte die Wurstköder sicher. Nach ihren Angaben handelte es sich dabei um eine Mini-Salami, die mit Nähnadeln präpariert war.

Zeugen, die Beobachten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altendorf unter der Telefonnummer 09187 95000 zu melden.

