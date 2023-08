Aufgrund einer Fahrraddemonstration kann es am Dienstag (29. August 2023) in gleich zwei fränkischen Städten zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Die Veranstaltung unter dem Motto "Radinfrastruktur und Verkehrswende statt Autofanatismus und fossile Politik“ startet nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 13.45 Uhr im Erlanger Stadtteil Bruck. Anschließend verläuft die Route durch die Fuchsfeldstraße und die Äußere Tennenloher Straße über die Ortschaften Tennenlohe, Großgründlach, Boxdorf und Braunsbach in Richtung der Nürnberger Innenstadt. Dort ist um 15 Uhr die Ankunft mit Zwischenkundgebung am Hauptmarkt geplant.

Demo radelt von Erlangen nach Nürnberg: Autofahrer sollten diese Gebiete deshalb umfahren

Eine Stunde später soll die Demo in Nürnberg fortgesetzt werden und über den Rathenauplatz auf den Maxtorgraben führen. Über den Altstadtring geht es anschließend weiter bis zum Bahnhofsvorplatz, auf dem eine zweite kurze Zwischenkundgebung stattfinden soll. Der letzte Abschnitt führt durch den Marientunnel auf die Regensburger Straße in südliche Richtung zur Hans-Kalb-Straße. Von dort umrundet die Fahrraddemonstration dreimal die Norisring-Rennstecke, bevor die Abschlusskundgebung in der Beuthener Straße vor der Steintribüne abgehalten wird.

Aufgrund der Demo kommt es deshalb im genannten Zeitraum im Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren. Das wird nicht nur nachmittags für Beeinträchtigungen sorgen, sondern auch den Feierabendverkehr längerfristig behindern. Das Ende der Veranstaltung ist nämlich für 18.45 Uhr angesetzt.

Fahrer werden deshalb gebeten, die Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Bereiche zu den genannten Zeiten großräumig zu umfahren.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa