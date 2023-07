Am Montag (17. Juli 2023) gegen 06.30 Uhr war ein 48-jähriger Mann aus Schwaig mit seinem Auto auf der B14 zwischen Behringersdorf und Rückersdorf unterwegs. In einer leichten Rechtskurve vor dem Ortseingang Rückersdorf geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn, konnte jedoch dem Gegenverkehr noch ausweichen und wieder auf seinen Fahrstreifen zurücklenken.

Hierbei verlor er dann die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Dienstag (18. Juli 2023) berichtet. Während der Fahrer bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitt, entstand an seinem Auto ein Totalschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Mit rund zwei Promille: 48-jähriger Autofahrer betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Da bei dem 48-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde durch die aufnehmenden Beamten eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration durchgeführt. Aufgrund eines Wertes von rund zwei Promille wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein des Fahrers sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.