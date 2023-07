Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat sich im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizeiinspektion Feucht ereignet: Am Mittwochvormittag (5. Juli 2023) fuhren ein 33-jähriger Oberbayer und seine Familie die Rastanlage Feucht-West an der A9 an, um eine Pause einzulegen. Dort kam es dann aber zu einem Zusammenstoß.

Laut Polizeiangaben wollte der Mann seiner Frau wegen des Regens einen möglichst kurzen Fußweg zur Rastanlage ermöglichen und fuhr daher bis "kurz vor die Tür" des Gebäudes. Als der 33-Jährige alleine mit seinem Kind im Auto war, meldete dieses sich aber "lautstark" von der Rückbank, wodurch sich der Vater zu ihm umdrehte.

Unfall bei Rastanlage an A9 - mit Badelatschen vom Pedal gerutscht

Dabei rutschte er mit dem Fuß von der Bremse seines Automatikwagens, hatte diesen vorher jedoch nicht auf "Parken" gestellt, sodass er von selbst losrollte und dabei gegen die Tür des Gebäudes prallte. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei sei den Beamten schnell klar geworden, wieso der 33-Jährige mit dem Fuß abgerutscht war: Statt festem Schuhwerk trug er lediglich ein Paar Badelatschen.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro, vor allem die Tür des Gebäudes wurde stark beschädigt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

