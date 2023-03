Nürnberg vor 1 Stunde

Betrug

A3: Frau will 500 Euro-Taxi-Rechnung nicht bezahlen und kommt auf besonders dreiste Idee

Einen Notfall hat eine 61-jährige aus Nürnberg in der Sonntagnacht (26. März 2023) als Fahrgast in einem Taxi vorgetäuscht. Vermutlich wollte sie so verhindern, für die Fahrt zu zahlen.