Nürnberg ist eine der beliebtesten Städte Deutschlands: Im Brandmeyer Stadtmarken-Monitor 2020 belegt die fränkische Metropole Platz 6 von 50. Besonders für Familien erscheint Nürnberg attraktiv: Dort steht die Stadt sogar auf Platz 4. "Unser langjähriges Engagement für die Familien in der Stadt zahlt sich aus und wird auch auf diese Weise honoriert", erklärt Elisabeth Ries, die Referentin für Jugend, Familie und Soziales.

Nürnberg steht insgesamt auf Platz 6 der größten Stadtmarken Deutschlands – hinter dem Begriff Stadtmarke verstecken sich Unterkategorien wie Sympathie, Gründe zum Leben in der Stadt, die Zuzugsbereitschaft, die Besuchsbereitschaft, die allgemeine Lebensqualität, wirtschaftliche Stärke und das Stadtbild. Dabei spiegeln die Ergebnisse ausschließlich die subjektive Wahrnehmung der Bevölkerung wider.

Stadt Nürnberg: Besonders beliebt bei Menschen mittleren Alters

10.000 Menschen wurden zu den 49 größten Städten Deutschlands plus Schwerin als Landeshauptstadt befragt. Nürnberg ist damit die einzige fränkische Stadt, die in die Umfrage aufgenommen wurde. Spitzenreiter und die damit größte Stadtmarke ist nach wie vor Hamburg. Schon 2015 belegte die Stadt den ersten Platz. Am schlechtesten schneiden die Städte Duisburg, Gelsenkirchen und Oberhausen ab – die Studie erklärt das mit einem "Imageproblem" des Ruhrgebiets.

Das sind die zehn beliebtesten Städte Deutschlands:

Hamburg München Freiburg/Breisgau Berlin Köln Nürnberg Lübeck Dresden Münster Potsdam

Die Stadt Nürnberg schneidet in allen Kategorien recht gut ab: In allen abgefragten Facetten ist die fränkische Metropole unter den Top 10. Besonders gut kommt die Stadt bei Familien an. Dort erreicht Nürnberg Platz 4. Allgemein bewertet die Altersgruppe der 30 bis 49-Jährigen die Stadt am besten. Am schlechtesten wird sie von jungen Menschen wahrgenommen, nach denen Nürnberg in der Rangliste Platz 9 belegt.