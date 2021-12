B4 bei Nürnberg: Ungewöhnlicher Einsatz - Feuerwehr kann spontan brennenden Linienbus löschen

Ungewöhnlicher Einsatz - Feuerwehr kann spontan Zwischenfall entpuppte sich als kritischer als der eigentliche Grund des Einsatzes

des Einsatzes Keine Personen wurden bei den beiden Unfällen ernsthaft verletzt

Am Montagnachmittag (6. Dezember 2021) sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg zunächst zu einem Verkehrsunfall auf der B4 alarmiert worden. Ein Autofahrer war in Richtung Erlangen unterwegs, kam dann jedoch von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen im Straßengraben, wie News5 berichtet.

B4 bei Nürnberg: Brennender Linienbus fährt an Feuerwehr vorbei - Sie reagiert sofort

Niemand wurde bei diesem harmlosen Unfall eingeklemmt, erklärt Feuerwehrmann Thomas Böhm News5. Als die Feuerwehr ankam, kümmerte sich bereits der Rettungsdienst um den Insassen. Als die Feuerwehr gerade den Verkehr sicherte, fuhr auf der Gegenspur ein Linienbus mit brennendem Motorraum vorbei, schildert Böhm.

Die Personen in diesem Bus wurden daraufhin evakuiert. Glücklicherweise ist die Feuerwehr für solch überraschende Zwischenfälle vorbereitet und konnte das Feuer löschen. Andernfalls wäre es womöglich zu einem Vollbrand gekommen, erklärt der Feuerwehrmann. Es gehöre zu ihren Grundsätzen, auf solche Ereignisse ad hoc reagieren zu können. Auf die Frage, ob er so etwas in der Art schon öfter erlebt habe, antwortet Böhm: "Sowas ist nicht alltäglich. In dem Maße habe ich das auch noch nicht erlebt."