Altdorf bei Nürnberg vor 11 Minuten

Unfall

Polizei sucht nach Zeugen: Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin und verletzt sie tödlich

In Altdorf bei Nürnberg ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Ein Lkw-Fahrer übersah eine Fußgängerin - sie starb noch an der Unfallstelle.