Schwerer Unfall in Altdorf bei Nürnberg: Am Mittwochnachmittag (2. Februar 2022) ereignete sich an der Kreuzung Jakob-Bayer-Straße/Heisterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine Autofahrerin wollte über die Kreuzung in Richtung Sportplatz fahren und übersah einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, wie die Polizei Altdorf bei Nürnberg mitteilt.

Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich das Auto der Rentnerin mindestens einmal um die eigene Achse drehte. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Rummelsberg verbracht werden. Auch der vorfahrtsberechtigte Fahrer wurde leicht verletzt und wurde ins Klinikum Lauf eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.