Flughafen Nürnberg: Riesiges Flugzeug auf dem Airport gelandet

"Antonov": Riesen-Jet zählt zu den größten Flugzeugen der Welt

zählt zu den Himmelsgigant kam aus den USA: Großes Zuschauer-Spektakel vor Ort

kam aus den Großes Zuschauer-Spektakel vor Ort Zunächst kaum Detailangaben zu Fracht - Geheimnis um Empfänger gelüftet

Am Flughafen Nürnberg bot sich Besuchern und Flugzeugfans am Dienstag (22.02.2022) ein aufregendes Spektakel: Eines der größten Flugzeuge der Welt landete am Airport. Die "Antonov" wiegt bis zu 400 Tonnen und wurde zu Sowjetzeiten produziert. Wir verraten euch, wie die Ankunft verlief. Auch die Polizei lieferte einen faszinierenden Blick ins Jet-Innere. Eine Frage hingegen war bis zuletzt offen geblieben: Was genau hatte der Riesen-Flieger geladen - und für wen war die Fracht bestimmt?

Update vom 25.02.2022, 09.30 Uhr: Geheimnis gelüftet - für wen war die Fracht gedacht?

Die gigantischen Ausmaße der Antonov An-124 als eines der größten Flugzeuge der Welt haben am Dienstagmorgen (22. Februar 2022) zahlreiche Menschen zum Flughafen Nürnberg gezogen, um sich die Landung des Mega-Jets persönlich anzusehen. Auch die Ladung des Flugzeugs war auf großes Interesse gestoßen. Hier jedoch hatte sich der Flughafen Nürnberg stets recht bedeckt gehalten. Es handle sich um Teile für einen Anlagenbau, hieß es stets - mehr Details wollte der Airport nicht preisgeben.

Nun jedoch wurde das Geheimnis um die mysteriöse Fracht und ihren Empfänger gelüftet. Wie o-netz.de berichtet, hatte die Antonov Produktionsanlagen für den Kunststoff-Konzern Gerresheimer in Pfreimd (Landkreis Schwandorf) geladen. Das Unternehmen solle damit Produkte für Diabetes-Patienten herstellen. Insgesamt seien elf riesige Pakete im Frachtraum gewesen, die mithilfe eines Krans herausgehoben worden sein sollen, berichtet o-netz.de.

Die größte Kiste sei elf Meter lang und rund acht Tonnen schwer gewesen, heißt es weiter. Der Lieferant sitze in Greenville in den USA. Es sei das erste Mal in der Geschichte des Konzerns, dass Anlagen mit der Antonov geliefert worden seien. Insgesamt habe man die Ladung der Antonov in Nürnberg auf sechs Lkw verteilt, die seitdem in mehreren Schritten zum Werk im Kreis Schwandorf anliefern.

Update vom 23.02.2022, 15.15 Uhr: Aufregender Blick ins Jet-Innere - Polizei veröffentlicht neue "Antonov"-Fotos

Die "Antonov" zählt zu den größten Flugzeugen der Welt. Die Landung des Riesen-Jets auf dem Nürnberger Airport am Dienstag stieß auf breites Interesse. Auch für die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen bot die Ankunft des gewaltigen Flugzeugs einen besonderen Anlass. Die Polizisten fuhren eigens auf das Vorfeld, um dort die Einreisekontrolle vorzunehmen, wie die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite berichtet.

Die "Antonov An124", eines der größten zivilen Transportflugzeuge überhaupt, eine hatte den Nürnberger Flughafen angeflogen, um dort Maschinenteile für eine fränkische Firma zu liefern.

"Unsere Aufgabe ist es, bei den Piloten und der Crew die Einreisekontrolle durchzuführen, da diese ja nicht durch das Terminal auschecken", erklärt die mittelfränkische Polizei. "Nebenbei wollen wir euch aber am Blick ins Innere teilhaben lassen, da die wenigsten von euch so nah an den Flieger herankommen." Alle Fotos der "Antonov" findet ihr oben im Artikel in unserer Bildstrecke.

Update vom 22.02.2022, 15.45 Uhr: Nürnberger Flughafen-Sprecher beeindruckt - "spektakulär"

Der Mega-Flieger kam aus den USA. An Bord befanden sich Teile für einen Anlagenbau, verriet der Flughafen heute Morgen. "Das ist schon spektakulär, wenn solch ein großes Flugzeug dann auf der Landebahn aufsetzt", zeigt sich Flughafen-Sprecher Christian Albrecht im Nachgang beeindruckt. "Viele haben sich auf dem Parkhausdeck das Spektakel angeschaut."

Die "Antonov" ist eines der größten Flugzeuge weltweit: "Zum Vergleich: Eine Boeing 737, mit der man üblicherweise in den Urlaub fliegt, hat 40 Meter Länge", veranschaulicht Albrecht. Die "Antonov" misst 70 Meter in der Länge – "das ist schon ein besonderes Ereignis."

Besonders schön zu sehen sei, wie viele Menschen Interesse am Luftverkehr zeigen. "Dass so viele Menschen vor allem an einem Dienstag früh den Weg zum Flughafen finden", sei besonders erfreulich. Schon um 7.55 Uhr, fünf Minuten nach der Landung, habe der Himmelsgigant seine Parkposition am Flughafen in Nürnberg erreicht.

Update vom 22.02.2022, 08.45 Uhr: "Antonov" am Flughafen Nürnberg gelandet - Zuschauer beobachten Spektakel

Wie der Flughafen Nürnberg berichtet, ist der Riesen-Flieger "Antonov" um 7.50 Uhr am Flughafen Nürnberg gelandet. Um 6.50 Uhr habe der Mega-Jet den Ärmelkanal überquert und habe um 7.09 Uhr den deutschen Luftraum erreicht.

Überall am Flughafen, auf der Terrasse, am Parkhausdach und am Vorfeld befänden sich Zuschauer und Zuschauerinnen sowie Beschäftigte des Airports Nürnberg, um das Spektakel mit eigenen Augen zu verfolgen.

"Die Parkposition wurde erreicht. Jetzt laufen die Vorbereitungen zum Ausladeprozess. An Bord befinden sich Teile für einen Anlagenbau", schrieb der Flughafen um 7.55 Uhr.

Erstmeldung vom 21.02.2022: Riesen-Flieger "Antonov" landet am Flughafen Nürnberg - so seid ihr live dabei

Der Riesenflieger wurde in den 70er Jahren fürs russische Militär entwickelt und wird häufig für Charterfrachtflüge eingesetzt, wie der Flughafen Nürnberg verrät. Die "An-124" sei knapp 70 Meter lang und verfüge über eine Flügelspannweite von fast 75 Metern. Ein Jumbojet Boeing 747 bringe es "nur" auf 60 Meter, so der Flughafen. Das maximale Startgewicht liege bei 400 Tonnen. Die "Antonov An-124" wurde zu Sowjetzeiten gebaut und damals für militärische Einsatzzwecke konzipiert, bevor man sie vorwiegend im Frachtgeschäft einsetzte.

Eigentlich hatte man den gigantischen Jet bereits am Samstag (20. Februar 2021) am Flughafen Nürnberg erwartet. Doch solche Verzögerungen seien bei "Cargo-Charterflügen" nicht unüblich, erklärt ein Sprecher des Flughafens gegenüber inFranken.de.

Darunter versteht man einzelne Frachtflüge, die meist von spezialisierten Unternehmen übernommen werden, um zum Beispiel besondere Schwertransporte durchführen. "Diese Flüge sind nicht vergleichbar mit einem klassischen Linienflugplan", so der Sprecher.

Maschine kommt aus USA nach Nürnberg - bereits 2017 spektakuläre Fracht

Die Maschine komme aus den USA. Woher genau, will man beim Flughafen Nürnberg nicht verraten. Auch über die exakte Ladung gibt es bisher eher vage Informationen. "An Bord befinden sich Teile für einen Anlagenbau", heißt es knapp.

Das Spektakel selbst könne von diversen Aussichtspunkten am Flughafen verfolgt werden. Geplant ist die Ankunft zurzeit für Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr.

Bei Änderungen werde man dies auf der Homepage des Flughafens Nürnberg nachverfolgen können, so der Sprecher. 2017 war bereits eine "Antonov" in Nürnberg gelandet, sie hatte damals im Flugzeugbauch selbst einen Business-Jet befördert.