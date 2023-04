Auf den Autobahnen A9 und A6 wird es von Mittwoch (12. April 2023) ab circa 16 Uhr bis Donnerstag (13. April 2023) um circa 5 Uhr Sperrungen im Bereich des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost und an der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München geben. Das teilt die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH mit.

Die Sperrungen sind im Zuge des Umbaus am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost und den damit in Zusammenhang stehenden Markierungs- und Schutzplankenarbeiten erforderlich. Am Mittwoch (12. April 2023) wird ab circa 16 Uhr die Einfahrt an der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Sperrungen von Mittwoch bis Donnerstag: Das gilt auf der A9 und der A6

Ebenso ist die Strecke am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost in Richtung Amberg/Regensburg gesperrt. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlussstelle Langwasser. Hier wird am Mittwoch ab 20 Uhr die komplette Parallelfahrbahn von der A9 aus Richtung Berlin kommend und insbesondere in Richtung Heilbronn fahrend gesperrt. Somit ist ab diesem Zeitpunkt die Anschlussstelle Fischbach in Fahrtrichtung München der A9 komplett gesperrt. Ebenso ist die Strecken am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost von der A9 aus Richtung Berlin in Richtung Heilbronn und Amberg/Regensburg sowie von der A6 aus Richtung Amberg in Richtung München auf der A9 gesperrt.

Die Umleitungsstrecke führt hier großräumig über die benachbarten Autobahnkreuze Nürnberg und Altdorf über die A3 und A6 beziehungsweise über die Anschlussstelle Langwasser. Die Hauptfahrbahn der A9 ist von den Sperrungen - in beiden Fahrtrichtungen - zu keiner Zeit betroffen. Es wird empfohlen die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

Das Ende der Sperrungen ist für circa 5 Uhr am Donnerstag (13. April 2023) geplant. Da die durchzuführenden Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann kurzfristig eine Verschiebung der Sperrung erforderlich werden. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Andreas Stöckinger