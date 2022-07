A9 bei Nürnberg aktuell beeinträchtigt - zwei Lkw in Unfall verwickelt: Am Dienstagmorgen (26. Juli 2022) musste die Autobahn A9 bei Nürnberg voll gesperrt werden. Darüber berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Erstmeldung. Mittlerweile kann der Verkehr wieder fließen.

Die aktuelle Verkehrsmeldung des ADAC zeigt, dass die A9 zwischen dem Kreuz Nürnberg und Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München betroffen ist. Dort befindet sich zurzeit eine Baustelle.

A9 gesperrt: Unfall mit zwei Lkw in Baustelle - auch A3 betroffen

Zum Umfahren des Unfalls empfiehlt der ADAC die Route über die U46 ab dem Autobahnkreuz Nürnberg. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich muss hier allerdings mit einer starken Verzögerung gerechnet werden.

Laut BR24 ist der Stau aktuell (8.40 Uhr) sieben Kilometer lang, weswegen die Überleitung der A3 zur A9 Richtung Nürnberg ebenfalls gesperrt wurde.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.