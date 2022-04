Am Sonntag, 24. April 2022, beginnt ab ca. 20 Uhr die Einrichtung einer dauerhaften Baustellenverkehrsführung auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West. Das teilt die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes mit. Dabei handelt es sich um eine Vormaßnahme zum sechsstreifigen Ausbau der A6 im Abschnitt Triebendorf bis zur Anschlussstelle Schwabach-West. Der Aufbau erfolgt in mehreren Phasen mit jeweils unterschiedlichen Verkehrsführungen und wird voraussichtlich am 29. April 2022 abgeschlossen sein.

Ab Montag, 2. Mai 2022, wird die Fahrbahn der Fahrtrichtung Heilbronn in mehreren Teilbereichen verbreitert. Die Verbreiterungsarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen und

werden bis Ende 2022 abgeschlossen sein. In dem kompletten Abschnitt stehen in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung, versichert die Autobahn GmbH.

Vorschaubild: © MonikaP/Pixabay.com (Symbolbild)