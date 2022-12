Nürnberg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Eisenstangen in der Fahrerkabine: Transporter rast in Sattelzug - Fahrer wird eingeklemmt

Auf der A6 in Richtung Pilsen kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Kleintransporters raste in einen Lkw, der Eisenstangen geladen hatte. Diese bohrten sich in die Führerkabine des Transporters - der Mann wurde dabei schwer verletzt.