Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (25. August 2022) auf der A3 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) gekommen.

Ein 59-Jähriger aus der Region fuhr mit seinem dreirädrigen Motorroller auf der A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz. Daraufhin wollte er am Autobahnkreuz Nürnberg auf die A9 in Richtung Berlin zu wechseln.

Verkehrsunfall auf der A3: 59-Jähriger schwer verletzt

In der Kreisfahrbahn stürzte der Fahrer von seinem Gefährt. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Zunächst wurde von Lebensgefahr ausgegangen, die sich jedoch im Lauf der Nacht glücklicherweise nicht bestätigte.

Möglicherweise führte ein technischer Defekt am Fahrzeug zum Unfall. Aus diesem Grund wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug sichergestellt und ein Gutachter mit näheren Untersuchungen beauftragt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

