Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (10. August 2021) auf der A3 am Parkplatz "Ludergraben" konnten in einem Auto eines 39-Jährigen insgesamt 103 sogenannte "Prop copy"-Geldscheine festgestellt werden, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Donnerstag (12. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

"Hierbei handelt es sich um Reproduktionen von Banknoten, die beispielsweise für Filmproduktionen zum Einsatz kommen und den Anschein echten Bargelds erwecken sollen", erklärt die Polizei in der Meldung.

Bei Kontrolle aufgeflogen: 39-Jähriger hat 10.000 Euro Falschgeld bei sich

Die Reproduktionen sind zwar mit einem kleinen Schriftzug "Prop copy" gekennzeichnet und besitzen keine Sicherungsmerkmale, dennoch erwecken sie auf den ersten Blick den Eindruck eines realen Zahlungsmittels.

Das Falschgeld mit einem imaginären Wert von über 10.000 Euro wurden von den Beamten einbehalten. Der 39-Jährige muss sich auf ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einstellen.