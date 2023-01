Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend (2. Januar 2023) auf der Kreisstraße NEA15 in Diespeck (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gekommen. Der verantwortliche Autofahrer war mit 2,22 Promille unterwegs, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch berichtet.

Der 28-jährige Autofahrer fuhr gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße, von der Bruckenmühle kommend, in Fahrtrichtung Ehe. Im Kurvenbereich kam dieser mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Diespeck: Autofahrer verursacht mit 2,22 Promille Unfall

Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dabei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf circa 15.000 Euro geschätzt wird.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem leicht verletzten Autofahrer eine Alkoholisierung von 2,22 Promille festgestellt werden. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Entnahme eine Blutprobe angeordnet.

Vorschaubild: © Hans/pixabay.com (Symbolbild); Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild) Collage: inFranken.de