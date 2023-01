Zu einer unerlaubten Fahrstunde ist es am Montagnachmittag (9. Januar 2023) in Gerhardshofen (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Gegen 16 Uhr erlaubte eine 18-Jährige ihrem Bruder am Parkplatz des Schulzentrums eine Fahrt mit ihrem Auto.

Kreis Neustadt an der Aisch: 18-Jährige lässt minderjährigen Bruder ans Steuer

Während der Fahrstunde verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus über eine Böschung und anschließend in einen Graben. Beide Geschwister wurden beim Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Gegen den 16-jährigen Fahrer wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Gegen die Schwester wird ein Verfahren wegen "Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet, so die Polizei.

