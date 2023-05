Illesheim: N-Ergie verstärkt Stromnetz - Erdkabel werden ab Dienstag verlegt

Die N-Ergie Netz GmbH verstärkt ihr Mittelspannungsnetz (20 Kilovolt) im Bereich Bad Windsheim: Am Dienstag, 30. Mai 2023 beginnt sie mit dem Verlegen neuer Erdkabel zwischen Urfersheim und Bad Windsheim.

Der erste Bauabschnitt verläuft von Urfersheim im Bereich der Feldwege um den Flugplatz herum bis nach Illesheim, wie die N-Ergie Aktiengesellschaft mitteilt.

Mittelspannungskabel verstärken das Stromnetz

Der zweite Bauabschnitt befindet sich aktuell noch im Genehmigungsverfahren und beginnt voraussichtlich im Juli 2023. Diese neue Kabeltrasse verläuft ebenfalls im Bereich der Feldwege entlang der Aisch von Illesheim nach Bad Windsheim und endet dort im Umspannwerk. Dabei muss unter anderem die Bahnlinie unterquert werden.

Die neuen Mittelspannungskabel verstärken das Stromnetz im Bereich Bad Windsheim. Mit Maßnahmen wie diesen reagiert die N-Ergie Netz GmbH auf den dynamisch fortschreitenden Ausbau der Erneuerbaren in der Region. Die neue Mittelspannungsleitung erhöht die Aufnahmekapazität für Strom aus den zahlreichen Solarkraftwerken, die in den letzten Jahren in diesem Bereich gebaut wurden und in Zukunft errichtet werden.

Energiewende als Herausforderung für das Stromverteilnetz

Ein leistungsfähiges Stromnetz ist die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Besonders kommt es dabei auf die untere Ebene, das Verteilnetz an, in das so gut wie alle EEG-Anlagen einspeisen.

Um die bis dato rund 70.000 EEG-Anlagen in ihr Stromnetz zu integrieren, hat die N-Ergie Netz GmbH in den vergangenen zehn Jahren bereits einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Der weitere dynamische Zubau von Photovoltaik-Anlagen, insbesondere großer und leistungsstarker Solarkraftwerke, stellt die N-Ergie Netz GmbH in den kommenden Jahren vor eine sehr große Herausforderung.