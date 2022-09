Am Mittwochmorgen (07. September 2022) hat ein Passant auf einer Bank am Rande eines Waldgebietes südlich von Emskirchen einen Rucksack, eine Gitarre, ein Handy, eine Bibel und ein Tagebuch gefunden. Alles war fein säuberlich auf der Bank abgelegt. Der Passant informierte anschließend die Polizei.

Das Tagebuch war in einer osteuropäischen Sprache verfasst und musste übersetzt werden. Die gefundenen Gegenstände und die Art und Weise, wie sie drapiert waren, deuteten auf einen möglicherweise geplanten Suizid hin. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch forderte deshalb Unterstützung zur Suche der Person, der die Gegenstände gehörten, aus Nürnberg an.

Passant findet Tagebuch und Bibel: Große Suchaktion bei Emskirchen

Das angrenzende Waldgebiet wurde daraufhin durchsucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nach mehreren Stunden blieb die Suche dennoch erfolglos. Unterdessen konnten die Gegenstände allerdings einem 20-jährigen Osteuropäer zugeordnet werden, der - wie sich herausstellte - bei seinen Eltern in Emskirchen lebt. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten ist der 20-Jährige in ärztlicher Behandlung.

Gegen 19.30 Uhr kehrte der junge Mann wohlbehalten nach Hause zurück und erklärte, er sei mit einem Freund zu einem Ausflug unterwegs gewesen. Für die Kosten der Suchaktion muss er wohl nicht haften, da er diese nicht mutwillig ausgelöst hat.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.