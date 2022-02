Am Sonntagnachmittag (13. Februar 2022) sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Emskirchen gegen 16.30 Uhr nach Neidhardswinden gerufen worden. Dort brannte eine Gartenhütte. Der Brand war schnell gelöscht und der Sachschaden fiel mit 150 Euro nur gering aus.

Als Brandverursacher konnten Polizeibeamte einen 7-jährigen Buben ermitteln. Er gab auch direkt zu, in der Hütte gezündelt zu haben. Dabei fing das darin gelagerte Stroh Feuer. Der Vater des Kindes wirkte vorbildlich an der Aufklärung des Sachverhaltes mit und nahm den Buben anschließend in seine Obhut.