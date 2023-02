Bei einer Faschingsveranstaltung in Altheim, einem Gemeindeteil von Dietesheim im Landkreis Neustadt an der Aisch, kam es am Sonntagmorgen gegen 03.35 Uhr aufgrund von fortgeschrittenen Alkoholkonsums zu einem Streit, der eskalierte. Das gab die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch in einer Pressemitteilung bekannt.

Ein 49-jähriger Vater wollte zusammen mit seinem 19-jährigem Sohn die Party verlassen. Ein 23-jähriger war damit nicht einverstanden, dass die beiden Männer verfrüht aufbrechen wollten.

Streit auf Faschingsveranstaltung eskaliert: Gäste wollten "früher" gehen

Im Rahmen der darauf folgenden Diskussion würdigte er den Vater mit unschönen Worten herab. Daraufhin wurde der 19-jährige Sohn wütend: Er schlug den 23-jährigen mit einem Faustschlag gegen das Auge, wodurch dieser zu Boden stürzte.

Es entstand eine blutende Wunde, weshalb der Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren wurde. Die Beamten konnten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen - der Schläger war mit über einem Promille alkoholisiert.

Für die kränkenden Worte erwartet den 23-jährigen eine Strafanzeige wegen Beleidigung und den Schläger eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.