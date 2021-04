Bad Windsheim aktualisiert vor 1 Stunde

Covid-19

Inzidenz in Landkreis gestiegen: Folgen durch Corona-Ausbruch in Unternehmen

Im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim hat es in einem Unternehmen einen Corona-Ausbruch gegeben. Etliche Menschen befinden sich nun in Quarantäne.