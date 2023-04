Die Polizei Neustadt/Aisch meldet einen Brand in einer örtlichen Werkstatthalle, der sich in den vergangenen Tagen ereignet haben muss: Demnach entzündete sich im Zeitraum von Karfreitag (7. April 2023) um 17.30 Uhr bis Karsamstag (8. April 2023) um 12.14 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein zu reparierender Pkw in einer versperrten Werkstatthalle eines Kfz-Meisterbetriebs in der Robert-Bosch-Straße.

Der Motorraum des Autos brannte komplett aus. Durch den Brand wurde die Werkstatthalle stark verrußt. Schäden entstanden auch an Stromverkabelungen und an einer Hebemaschine. Der Gesamtschaden wird auf circa 84.000 Euro geschätzt. Bei dem Autobrand entstand kein Personenschaden. Laut Polizei bestehen keine Hinweise auf Straftaten.

Vorschaubild: © Thomas Habets/Adobe Stock (Symbolbild)