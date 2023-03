Am frühen Montagmorgen (27. März 2023), kurz vor 6 Uhr, habe ein 30-jähriger Fahrer aus dem Gewerbegebiet in Mausdorf nach links in die Kreisstraße einbiegen wollen. Das berichtet die Polizeiinpektion Neustadt an der Aisch.

Dabei habe er ein von links kommendes Auto mit zwei Insassen übersehen. Beim Zusammenstoß sei das Fahrzeug des 30-Jährigen vorne links von der Front des zweiten Autos getroffen worden.

Verkehrsunfall in Mausdorf - Drei Verletzte

Alle drei Personen seien im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay