Am Mittwoch (3. Mai 2023), befuhr ein 25-Jähriger gegen 16.00 Uhr mit seinem Wagen die Staatsstraße von Markt Erlbach kommend in Richtung Kemmathen. Zu dieser Zeit kam kein Fahrzeug entgegen. Ein Zeuge der folgenden Irrfahrt des jungen Mannes fuhr in gleicher Fahrtrichtung hinter ihm her.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 25-Jährige alleinbeteiligt auf kurviger Strecke zunächst mit den rechten Reifen über den erhöhten Bordstein nach rechts in den Grünstreifen, fuhr dort auf einer Länge von gut 12 Metern und lenkte stark entgegen. Anschließend kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn in den linken Grünstreifen ab und fuhr hier mit den linken Reifen auf einer Länge von gut 15 Metern entlang.

Kurve nicht gekriegt - 25-Jähriger kracht nach Irrfahrt gegen Baum

Nach kurzzeitiger Rückkehr auf die Fahrbahn und erneutem Gegenlenken kam er wieder mit den linken Reifen nach links auf den Grünstreifen. Diesen befuhr er auf einer Länge von

40 Metern. Nach Rückkehr zur Fahrbahn und Gegenlenken brach das Heck des Fahrzeugs aus und stieß links neben der Fahrbahn nach 20 Metern gegen einen Baum.

Ein Leitpfosten wurde inklusive Verankerung aus dem Boden gerissen, das Fahrzeugheck wurde beim Aufprall am Baum stark eingedrückt. Durch die Wucht des Aufpralls platzte Rinde in der Größe von ca. 1 m² vom Baum ab und der Verursacher rutschte mit seinem Fahrzeug 6,60 Meter die Böschung hinab. Der angeschnallte Fahrer konnte sich mithilfe des Zeugen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt konnte Lebensgefahr ausgeschlossen werden und der Unfallfahrer ins Krankenhaus Ansbach mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen und möglicher Fraktur eines Arms verbracht werden. Das Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © #1008/Colourbox