Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Dachsbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mit.

Gegen 16.30 Uhr führte ein 34-Jähriger Reinigungsarbeiten im zweiten Stock seiner Baustelle durch. Nachbar*innen hörten Hilfeschreie und konnten ihn daraufhin in einem Schotterbett am Boden auffinden.

Unfall auf Baustelle im Kreis Neustadt an der Aisch

Der Mann war den ersten Ermittlungen zufolge alleinbeteiligt aus gut ach Metern Höhe abgestürzt, hatte dabei wohl noch einen Querholm des angebrachten Baugerüsts gestreift und sich durch den Sturz eine Fraktur zugezogen.

Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Ob die angebrachten Sicherungen den Vorschriften entsprachen, wird noch geprüft

