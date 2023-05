Am Freitagnachmittag (12. Mai 2023) kam es auf der B8 im Bereich von Emskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch. Auslöser war eine 82-jährige Frau, die auf der Straße von Fürth in Richtung Neustadt unterwegs war.

Der Unfall ereignete sich, als die Autofahrerin auf Höhe Emskirchen nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug, in welchem zwei Personen saßen.

Der Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern - drei Personen verletzt

Der 84-jährige Fahrer des Wagens konnte in der Folge den Zusammenstoß mit der 82-Jährigen nicht mehr verhindern und fuhr ihr in die rechte Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge verletzte sich die 82-jährige Frau schwer und musste mithilfe eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum gebracht werden. Der 84-jährige Mann und seine Begleitung mussten ebenfalls verletzt zur weiteren medizinischen Betreuung in ein örtlich nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Die B8 blieb für die Unfallaufnahme der Polizei knapp zwei Stunden gesperrt.

