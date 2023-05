Dachsbach vor 22 Minuten

Gefährdung des Straßenverkehrs

Fuhr in Schlangenlinien: Senior (65) baut Unfall mit Wohnmobil - Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Im Landkreis Neustadt an der Aisch kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfstelliger Sachschaden entstand. Ein Wohnmobil fuhr in Schlangenlinien - und prallte schließlich gegen zwei Zäune und eine Mauer. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.