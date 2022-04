Bad Windsheim: "Weltweit erste vegane Grillmeisterschaft" am Samstag, 23. April 2022

am Samstag, 23. April 2022 Zehn Teams treten in drei Runden gegeneinander an - blinde Verkostung der Gerichte

treten in drei Runden gegeneinander an - Gegrilltes, Eis, Backwaren: Das erwartet die Besucher bei dem Event

Das erwartet die Besucher bei dem Event Spendenaktion für "Der bunte Kreis" und die Kinderpalliativstation in Erlangen

Wer gerne grillt, könnte am Samstag (23. April 2022) in Bad Windsheim auf seine Kosten kommen. Insgesamt 40 Grillaussteller gibt es bei der "weltweit ersten veganen Grillmeisterschaft". Auf der Verkaufsfläche des Grilldorado-Geschäfts erwartet die Besucher den Veranstaltern zufolge ein Grill-Wettbewerb mit verschiedenen Zusatzprogrammen und Attraktionen.

Vegane Grill-Meisterschaft in Bad Windsheim: Das wird Besuchern geboten

Insgesamt zehn Grillteams sollen bei dieser Veranstaltung an den Start gehen. Hier werden dann in drei Runden (Vorspeise, Hauptspeise, Freestyle) entschieden, wer der "weltweit erste vegane Weltmeister" sei. Laut dem Veranstalter würden die Gerichte blind verkostet, unter anderem durch den Präsidenten der German Barbecue Association (GBA), Oliver Sievers. Außerdem sollen dem Publikum unter anderem eine Motorshow sowie vegane Backwaren, veganes Eis und mehrere vegane Foodtrucks geboten werden.

Auf Facebook schreibt das Team um Grilldorado: "Besuche uns und wir schreiben zusammen Geschichte". Alle Startplätze sind laut des Grillausrüsters schon vergeben. Trotzdem hoffe das Grilldorado-Team rund um Initiator Nico Mennicke auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen. Auf der 4500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werde den Zuschauern nicht nur eine Weltmeisterschaft geboten. Der Veranstalter lockt mit "unschlagbaren Angeboten" und "tollen Gewinnspielen", wie angekündigt wird. So gebe es unter anderem Grillausrüstung im Gesamtwert von 10.000 Euro gewinnen, heißt es.

Um daran teilzunehmen, müssten Lose erworben werden. Mit diesen Einnahmen und Spenden von insgesamt 40 Ausstellern werde "Der bunte Kreis" in Erlangen und die Kinderpalliativstation des Universitätsklinikums in Erlangen unterstützt. 100 Prozent der Einnahmen sollen dorthin fließen, wie der Veranstalter berichtet. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, die Grill-Meisterschaft in Bad Windsheim geht am Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr.