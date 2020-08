Schwerer Unfall auf dem Radweg: Am Freitag gegen 17.30 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Sulzbach am Main und Kleinwallstadt (Kreis Miltenberg) zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Das berichtet die Polizeiinspektion Obernburg am Main.

Ein 67-jähriger Rennradfahrer stieß demnach mit einem 59-jährigen Trekkingradfahrer zusammen; dieser zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Auch der andere Radfahrer wurde verletzt.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.