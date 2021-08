In Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Donnerstag (12. August 2021) ein Golf GTI in Sulzbach am Main, Kreis Miltenberg, aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizeiinspektion Oberburg am Main am Freitag (13. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wurden an dem Fahrzeug zahlreiche, unzulässige technische Veränderungen festgestellt.

Das Auto wurde zu einer TÜV-Prüfstelle gebracht, um ein Gutachten durchzuführen. Eine erste Inaugenscheinnahme ergab, dass der Golf GTI an der Auspuff- und Abgasanlage manipuliert worden war. Weiterhin dürfte das Auto nach Angaben der Polizei über eine unzulässige, erhebliche Leistungssteigerung verfügen. Den 20-jährigen Besitzer erwartet nun eine Anzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Außerdem muss er seinen Golf GTI in einen technisch einwandfreien Zustand zurückversetzen.