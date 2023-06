Update vom 16.06.2023

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Kleinheubach hat ein Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Zwischen dem Mann und einem Bekannten aus dem persönlichen Umfeld kam es am Donnerstag (15. Juni 2023) zu einem Streit. Nach Drohungen wurde die Auseinandersetzung körperlich. Dabei erlitt das Opfer Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Lagerhalle in Brand - Haftbefehl gegen mutmaßlichen Feuerteufel

Der 59-jährige Tatverdächtige flüchtete nach der Auseinandersetzung in eine Lagerhalle, die sich unmittelbar neben dem Ort des Streits auf dem Grundstück befand. Nur kurze Zeit später ging die Halle in Flammen auf.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch vor Ort fest. Da er durch das Feuer ebenfalls schwere Brandverletzungen erlitt, musste auch er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und dem Brand der Lagerhalle. Im Zuge der Untersuchung erhärtete sich der Verdacht einer Brandstiftung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde deshalb durch den Ermittlungsrichter am Freitagnachmittag (16. Juni 2023) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen, da gegen diesem unter anderem der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags und der Brandstiftung besteht.

Originalmeldung vom 15.06.2023

Nach einer Streitigkeit zwischen zwei Männern in Kleinheubach hat einer Lagerhalle Feuer gefangen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtete, wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag (15. Juni 2023) gegen 12.30 Uhr über eine Auseinandersetzung in der Poststraße informiert. Der Streit wurde durch einen 59-Jährigen ausgelöst, der einen Mann aus seinem persönlichen Umfeld bedrohte. Daraus entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, bei der das Opfer Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Lagerhalle fängt Feuer

Der Angreifer flüchtete danach in eine Lagerhalle, die sich neben dem Ort des Streits auf dem Grundstück befand. Nur wenig später geriet die Halle allerdings in Brand. Der Tatverdächtige konnte anschließend beim Verlassen der Halle durch die Beamten festgenommen werden. Da auch der 59-Jährige Verletzungen durch das Feuer erlitten hatte, musste auch er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr unter Kontrolle gebracht.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und ermittelt nun sowohl die Hintergründe und den Ablauf der Auseinandersetzung, als auch zu dem Verdacht der Brandstiftung. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06021 857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Matthias Groeneveld/Pixabay.com (Symbolbild)