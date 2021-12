Marktheidenfeld vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Marktheidenfeld: Mann stirbt bei Brand in seiner Wohnung

In Marktheidenfeld in Unterfranken ist ein 64-Jähriger bei einem Brand ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in einem Mehrparteienhaus sind weitere Anwohner*innen verletzt worden.