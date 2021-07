Lohr am Main vor 48 Minuten

Polizeieinsatz

Mann mit Samuraischwert-Attrappe löst Polizeieinsatz aus

Mit einem vermeintlichen Samuraischwert in der Hand hat ein Mann in der Fußgängerzone von Lohr am Main für Aufregung gesorgt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten am Dienstagmittag gesehen, wie der dunkel gekleidete 23-Jährige mit einer echt aussehenden Waffenattrappe durch die Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ging, teilte die Polizei mit.