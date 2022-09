Im Spessartmuseum im Lohr findet am Freitag, 21. Oktober 2022, eine Lesung mit Bestsellerautorin Tanja Kinkel statt. Das teilt das Landratsamt Main-Spessart mit.

Die Autorin liest ab 19 Uhr im Spessartmuseum im Lohrer Schloss aus ihrem historischen Roman "Grimms Morde".

Tanja Kinkel liest in Lohr: Darum geht es in "Grimms Morde"

Laut Verlagsangaben von Dromer Knaur führt der historische Roman der Spiegel-Bestseller-Autorin Tanja Kinkel zurück in das 19. Jahrhundert und verbindet märchenhaftes Setting und historische Spannung mit einer grausamen Mordserie: Aus Grimms Märchen werden Grimms Morde.

Die Mätresse des hessischen Kurfürsten wird bestialisch ermordet, und die einzigen von der Polizei vorgefundenen Hinweise führen zu den Brüdern Grimm und zu den Schwestern von Droste zu Hülshoff.

Nur die Zusammenarbeit der ungleichen Geschwisterpaare kann die Wahrheit über Morde und Märchen an den Tag bringen. In einer Zeit, wo die Errungenschaften der Freiheitskriege verloren gehen, Zensur und Überwachung in deutschen Fürstentümern wieder Einzug halten, müssen die vier sich den Verwicklungen der Vergangenheit stellen, um die Rätsel der Gegenwart zu lösen.

Über sieben Millionen verkaufte Bücher

Die gebürtige Bambergerin Tanja Kinkel hat für die Lesung in Lohr auch Kostproben aus einigen ihrer anderen Werke angekündigt. Kinkel, Jahrgang 1969, ist eine der erfolgreichsten und angesehensten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart.

Ihre 20 Bücher wurden in rund 15 Sprachen übersetzt und haben bislang eine Auflage von über sieben Millionen erreicht. Ihrer fränkischen Heimat ist sie nach wie vor eng verbunden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt zehn Euro pro Person.

für die Lesung beträgt zehn Euro pro Person. Karten sind in der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Schöningh in Lohr im Vorverkauf erhältlich.

sind in der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Schöningh in Lohr im Vorverkauf erhältlich. Die Lesung wird vom Spessartmuseum, der Stadtbibliothek Lohr a. Main und den Schöningh Buchhandlungen organisiert.