Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Sonntagnachmittag (21. August 2022) in Gemünden (Landkreis Main-Spessart) ereignet.

Ein Rollerfahrer, der von Ruppersthütten auf dem Weg nach Gemünden war, wurde durch eine Wespe in die Hand gestochen. Kurz darauf hielt der 64-jährige Mann an und ihm wurde schwindelig. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. So berichtet die Polizeistation Gemünden am Main.

Verkehrsunfall: Wespenstiche sorgen für Krankenhausaufenthalt

Ähnlich erging es einem E-Bike-Fahrer, der den Radweg von Gräfendorf entlang fuhr. Auch er wurde von einer Wespe in den Arm gestochen. Durch den Schreck kam der 73-Jährige vom Radweg ab und stürzte in eine Wiese. Dadurch erlitt er Schürfwunden. Auch er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorschaubild: © Oskar Jungklaus