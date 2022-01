Am Freitagmorgen (28. Januar 2022) hat sich in Unterfranken ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, starb eine Person in der Folge des Unfalls, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr zwischen den Ortschaften Esselbach und Michelrieth. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war ein 61 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Main-Spessart am frühen Morgen mit seinem Wagen unterwegs als er aufgrund von Glätte in den Gegenverkehr geriet.

Autofahrer nach Frontalzusammenstoß sofort tot

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Autofahrerfrontal zusammen. Trotz der sofort eingeleiteten Versorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt, die umgehend an die Unfallstelle gerufen wurden, erlag der 61-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 54-jährige Unfallgegner erlitt nur leichte Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 33-jähriger Autofahrer, blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den Unfallhergang zu klären. Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren aus Esselbach und Oberndorf am Unfallort. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.