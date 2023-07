Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Main-Spessart hat ein 25-jähriger Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen (30.07.2023) sein Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Lohr am Main betraut.



Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, ging gegen 1.30 Uhr die Mitteilung über den Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Pflochsbach und Waldzell ein. Zeugen hatten dort ein Motorrad und einen schwer verletzten 25-Jährigen im Bereich einer Kurve gefunden. Augenscheinlich war es zuvor zu einem Unfall gekommen. Der junge Motorradfahrer wurde nach medizinischer Notversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag der 25-Jährige seinen Verletzungen noch in den frühen Morgenstunden.

Tödlicher Motorradunfall bei Steinfeld: 25-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Lohr nun in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurde unter anderem das Motorrad zu einer weiteren Begutachtung sichergestellt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Unfall haben sich bislang nicht ergeben.

Neben den Polizeibeamten und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldzell und Ansbach im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße etwa drei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.

Auch in Mittelfranken hat sich ein tödlicher Zweiradunfall ereignet. Ein 15-Jähriger verunglückte mit seinem Leichtkraftrad tödlich.

Vorschaubild: © Collage von inRLP.de: SplitShire/congerdesign (pixabay.com)